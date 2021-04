George Clooney va s’installer dans le Var, le maire de Brignoles confirme

4.4 ( 7 )



Annonces





A l’instar de son ami Brad Pitt, l’acteur américain George Clooney va s’installer dans le sud de la France, dans le Var. En effet, selon les informations publiées par Var Matin et confirmées par le maire de la commune, George Clooney est sur le point de signer l’achat d’un domaine à Brignoles.



Annonces



Annonces

En effet, l’acteur et sa femme, Amal, vont acquérir le domaine du Canadel à Brignoles, qui fait 170 hectares et comprend notamment un petit lac, une grande piscine et un court de tennis.



Annonces



Annonces



Annonces





« Comme je l’ai évoqué cet après-midi devant différents médias, bien sûr qu’en tant que Maire, je suis au courant qu’il y a des discussions, et que celles-ci sont très avancées. » a déclaré le maire de Brignoles, Didier Brémond, sur sa page Facebook.

« La vente du Domaine du Canadel n’est pas encore officielle, quelques détails juridiques sont encore à régler (comme dans toutes les ventes) et celle-ci devrait être concrétisée d’ici à la mi-mai. Ce n’est donc pas encore officiel, mais presque ! »



Annonces





George Clooney posera donc très bientôt ses valises à Brignoles, dans le Var, non loin du domaine acheté par son ami Brad Pitt à Correns.

Et si vous voulez voir à quoi ressemble cette magnifique propriété, voici la présentation du domaine du Canadel en vidéo.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés