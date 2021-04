5 ( 4 )



« N’oubliez pas les paroles » classement des maestros : Baptiste 23ème, audience au top ! Hier soir Baptiste a conforté sa place dans le classement des plus grands maestros de l’histoire de NOPLP. Il en est désormais le 23ème et participera aux prochains masters dont la diffusion est prévue pour l’automne prochain.



Et si Baptiste est désormais le 23ème du classement des maestros c’est parce qu’il a performé hier soir. Deux victoires de plus mais surtout 21.000 € de plus dans sa besace, soit un total de 160.000 €

🎤 Nombre de victoires : 39

🎤 Gains du jour : 21.000 €

🎤 Total des gains : 160.000 €



#NOPLP​​​​ Bravo Baptiste !!!160 000 Euros / 39 ème victoire pic.twitter.com/MtYYtDCxRv — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) April 28, 2021

Audience « N’oubliez pas les paroles »

Côté audimat tout va bien pour « N’oubliez pas les paroles » ! Hier soir le jeu musical de Nagui s’est imposé en tête des audiences en réunissant 3.86 millions de téléspectateurs soit 18.5% du public présent devant son poste de télévision.

« N’oubliez pas les paroles » revient ce soir dès 18H40 sur France 2 et en replay sur France.TV durant 7 jours.

