Ici tout commence spoilers : Louis de retour, la vérité éclate, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 5 au 9 avril)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 5 au 9 avril 2021 – On est samedi et comme chaque week-end, si vous êtes impatient de savoir ce qui va arriver la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Ici tout commence », c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Et on peut déjà vous dire que les choses ne vont pas s’arranger pour Greg et sa famille…



En effet, alors que Delphine va avouer la vérité à Benoit, une rumeur va se répandre à l’institut. Benoit va être dans le viseur de tous et en fin de semaine, Greg va devoir fair éclater la vérité au grand jour.

Quant à Claire, elle doit faire face au retour de son fils, Louis, qui revient à l’institut !



Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 5 au 9 avril 2021

Lundi 5 avril (épisode 111) : Le lundi de Pâques, Greg se sent trahi alors qu’Eliott est confronté à un dilemme : s’il n’oublie pas toute cette histoire, il pourra dire adieu à sa carrière. Dos au mur, Lisandro fait appel à Maxime, ce qui déplaît fortement à Teyssier. Mehdi est confronté à ses propres contradictions.

Mardi 6 avril (épisode 112) : Charlène avoue tout ce qu’elle sait aux élèves de l’Institut. Se sentant trahi, Lionel est fou de colère. En cuisine, Salomé et Maxime ont les nerfs à vifs. Lorsqu’elle apprend la vérité, Hortense s’en veut à mort et décide de tout tenter pour se faire pardonner.

Mercredi 7 avril (épisode 113) : La vidéo filmée lors de la masterclass fait le tour de l’Institut. Très remontée, Charlène crée un hashtag qui risque de mettre le feu aux poudres. Claire commence à avoir des soupçons à l’encontre de Teyssier. En plein service avec Salomé, Maxime craque et se retrouve dans le bureau du proviseur.

Jeudi 8 avril (épisode 114) : A l’institut, les gendarmes interviennent et Greg décide de tout révéler, quoi qu’il en coûte. Claire est émue face aux aveux de Teyssier et décide d’imposer ses choix. En parallèle, Guillaume et Clotilde s’inquiètent de l’état de Jérémy.

Vendredi 9 avril (épisode 115) : Eliott est récompensé pour son courage. Charlène décide de confronter Greg. A l’Institut, Teyssier fait une révélation fracassante qui inquiète les élèves. Hortense pousse Jérémy dans les bras d’une jolie jeune femme.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 5 au 9 avril 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

