Ici tout commence : Teyssier directeur, Jérémy embrasse Ludivine, ce qui vous attend vendredi 16 avril (épisode 120 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 120 qui sera diffusé le vendredi 16 avril, Teyssier va réussir à obtenir ce qu’il veut !



En effet, Claire est inquiète pour Louis, obsédé par son désir de se venger de Salomé et Maxime… Elle se confie à Constance et affirme même qu’elle doute qu’il soit coupable de diriger l’institut un jour.



Constance va ensuite déjeuner avec Teyssier et lui rapporte les propos de Claire. Teyssier enregistrer leur conversation ! Il va ensuite confronter Claire et Louis, bien décidé à les monter l’un contre l’autre… Il diffuse l’enregistrement et même si Claire dit que les propos sont sortis de leur contexte, elle propose à Teyssier de le nommer co-directeur avec elle dès lundi. Il accepte !

De son côté, Salomé décide d’aller parler à Louis. Elle réalise que la page n’est pas tournée et qu’il ne lui a pas pardonné… Elle lui conseille de se concentrer sur la cuisine.



Jérémy décide d’être honnête avec Ludivine. Il lui avoue avoir toujours une relation compliquée avec Célia mais avoir envie d’avancer. Jérémy complimente Ludivine, qu’il trouve très belle. Ludivine hésite, elle ne sait pas quoi penser… Elle revient le voir en fin de journée, Jérémy lui assure qu’il est honnête et ils s’embrassent !

A l’opposé, Célia donne rendez-vous à Mathis pour lui dire qu’elle n’a aucun sentiment pour lui…

Rendez-vous vendredi 16 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

