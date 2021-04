Un si grand soleil : Manu course Alex, Gary prêt à parler, ce qui vous attend lundi 19 avril (épisode n°626 en avance)

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°626 qui sera diffusé le lundi 19 avril, les choses vont mal tourner pour Alex…



En effet, il a couché avec Julie et alors que celle-ci prépare deux cocktails, Manu l’observe et comprend qu’elle n’est pas seule !

Il décide d’intervenir et demande à Akim d’appeler des renforts. Alex se réveille et voir l’heure tardive, il panique et s’enfuit avec un foulard de Julie sur la tête… Manu le voit partir. Loin de se douter que c’est Alex, il le course dans Montpellier mais finit par le perdre.



De son côté, Julie est très déçue du comportement d’Alex. Quand Alex retourne dans la planque, Elise lui reproche son comportement irresponsable et menace de le dénoncer à Becker. Alex continue d’espionner Julie et entend une conversation avec une amie. Elle affirme être très déçue de l’homme qu’elle a rencontré et explique qu’elle s’est sentie humiliée comme jamais !

Quant à Inès, Jules ne répond plus à ses messages et elle culpabilise de ne pas l’avoir cru. Etienne est libéré mais la proviseure lui annonce qu’il est viré du lycée. Et à la grande surprise d’Enzo, Billie fait un pas vers lui et affirme qu’elle l’a trouvé courageux de dire la vérité…

Gary n’en peut plus du comportement d’Enric. Avec Mo, ils organisent un pique-nique pour remonter le moral d’Inès et Enric, trop occupé avec Myriam, arrive en retard ! Gary continue de faire des insinuations, il risque de ne pas tenir sa langue encore bien longtemps…

Rendez-vous lundi 19 avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

