Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 30 avril 2021

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 30 avril 2021 – Le week-end se termine et vous avez hâte de savoir ce qui vous attend dans votre série « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, c’est le moment d’en savoir plus puisque Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire qu’Inès va apprendre la vérité au sujet de l’infidélité d’Enric. Mo ne veut plus subir et prend les choses en main !

Quant à Claire, elle va passer une soirée avec Sabine qui va s’avérer lourde de conséquences… Et Alex est sur son petit nuage avec Julie !



Lundi 26 avril 2021, épisode 631 : Alors qu’Enzo va de l’avant, Manu incite Alex à se battre pour ce qui lui tient à cœur. Julie, quant à elle, est décidée à se venger, et Claire et Sabine passent une soirée aux conséquences désastreuses…

Mardi 27 avril 2021, épisode 632 : Sabine, sous le choc, est rongée par la culpabilité. Sofia, elle, insiste pour que tout le monde profite de son mariage. De son côté, Alex saisira-t-il l’occasion de se faire pardonner ?

Mercredi 28 avril 2021, épisode 633 : Tandis que Billie traverse une épreuve difficile, le mystère s’épaissit autour de Maria. De son côté, Mo ne veut plus subir la situation, et Myriam ne manque pas de contradictions.

Jeudi 29 avril 2021, épisode 634 : Alors Sabine avoue ce qu’elle a sur le cœur, Inès apprend la vérité sur les raisons de la mauvaise ambiance qui règne à la maison. Au commissariat, Becker trouve que Yann fait du zèle.

Vendredi 30 avril 2021, épisode 635 : Tandis que Billie fait des reproches à son père, Alex est sur un petit nuage. Pendant ce temps, les tentatives de Gary tombent à côté de la plaque. Quant à Claire, elle insiste pour que Sabine tourne la page.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 12 au 16 avril 2021 en cliquant ICI

du 19 au 23 avril 2021 en cliquant ICI

