« Laissez-vous guider » du 13 avril 2021 : ce soir partez sur les pas de Napoléon

« Laissez-vous guider » du 13 avril 2021. Nouveau numéro inédit du magazine « Laissez-vous guider » avec Stéphane Bern et Lorànt Deutsch. Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou sur France.Tv (replay, streaming vidéo, avant-première).



Avec cette émission, France 2 inaugure la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon

« Laissez-vous guider » du 13 avril 2021

Dans ce nouveau numéro de Laissez-vous guider, Stéphane Bern et Lorànt Deutsch, grands passionnés d’histoire et de patrimoine, vous emmènent sur les pas de l’une des plus grandes figures de l’histoire de France : Napoléon Bonaparte. Un personnage controversé, à la fois despote et visionnaire, dont la légende déchaîne toujours autant les passions, deux cents ans après sa mort. De Paris, où il rencontra l’amour de sa vie, Joséphine de Beauharnais, à l’île d’Aix, d’où il s’embarqua pour l’exil, nos deux guides d’exception vont faire revivre les lieux aujourd’hui disparus qui ont jalonné ce parcours extraordinaire et vous plonger dans l’ambiance du Premier Empire, quand la France retrouve les fastes de la cour, quinze ans seulement après la Révolution.



Les reconstitutions en 3D

Le « Bellerophon » : C’est à bord de ce navire que Napoléon se rend à l’ennemi anglais en juillet 1815, à l’issue de sa défaite lors de la bataille de Waterloo, avant d’être envoyé en exil sur l’île de Sainte-Hélène.

L’hôtel Chantereine : Quand Napoléon, jeune militaire, s’installe à Paris en 1795, il fait très rapidement la connaissance de Joséphine de Beauharnais, qui vit alors dans cet hôtel particulier entouré d’un grand jardin, au cœur du quartier de la Chaussée-d’Antin…

Le château de Saint-Cloud : Détruit par un incendie à la fin du XIXe siècle, cet imposant château a été le théâtre du coup d’État qui a vu Napoléon prendre le pouvoir en 1799. C’est aussi ici qu’il est proclamé empereur cinq ans plus tard…

Les Bains chinois : Sur le boulevard des Italiens se trouvaient les plus fameux bains publics parisiens de la première moitié du XIXe siècle. Les Bains chinois symbolisaient l’esprit de légèreté qui régnait à l’époque, après les années noires qui ont suivi la Révolution française.

Le palais du roi de Rome : En 1811, après la naissance de son fils, qui reçoit le titre de roi de Rome, Napoléon lance les travaux d’un gigantesque palais sur la colline de Chaillot, face à l’emplacement qui accueillera plus tard la tour Eiffel. Véritable cité impériale, ce palais avait l’ambition de faire du régime l’égal des autres cours européennes. Mais la chute de l’Empire mettra définitivement un terme au projet.

Juste après

Après « Laissez-vous guider : Sur les pas de Napoléon » la soirée se poursuivra dès 23h05. En avant-première, Stéphane Bern et ses invités nous offriront un aperçu de la future exposition Napoléon à la Grande Halle de La Villette !

