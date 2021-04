5 ( 7 )



Annonces





« La stagiaire » du 13 avril 2021. Michèle Bernier et Antoine Hamel vous donnent de nouveau rendez-vous ce soir pour deux épisodes inédits de « La stagiaire ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« La stagiaire » du 13 avril 2021 : vos épisodes de ce soir

Episode 7 : « Isolés »

Ce devait être un beau weekend romantique, loin de la ville, sur une petite île au charme sans pareil. C’est ce que pensaient Constance et Bart, Boris et Solène, mais aussi Quiring et Milena qui se retrouvent à leur grande surprise dans le même hôtel au même moment ! Peut-on imaginer pire situation que de passer un weekend en amoureux avec son père, son collègue ou son supérieur ? Ce séjour va définitivement tourner au vinaigre lorsqu’un cadavre sera retrouvé à proximité de l’hôtel et que tous ses pensionnaires vont se retrouver isolés suite à des coupures de communication !

Episode 8 : « Aménagement de peine »



Annonces





Le corps d’un quadragénaire gît dans la cour d’un immeuble en construction. Il a été poussé de la terrasse du dernier étage. Emmanuel Gaillot est une victime hors du commun : détenu en semi-liberté après une condamnation pour abus de biens sociaux, il travaillait depuis quelques semaines pour une agence immobilière dans le cadre de sa future réinsertion.

Vers un nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière la série s’est imposée en tête des audiences avec 4.22 millions de fidèles et 17.6% de part d’audience moyenne pour les deux épisodes du jour.

#audiences #serie Hier, mardi 06/04 @France3tv leader des chaînes en prime-time avec la série La Stagiaire La suite de la S6 avec @Bernier_Michele a rassemblé en moy.

📌Plus de 4,2M de tsp

📌17.6% de PdA#creation @Francetele ➡️A revoir sur https://t.co/6ut4hxmvhG pic.twitter.com/2h1Derihjw — France3ServicePresse (@France3Presse) April 7, 2021

Qu’en sera t-il cette semaine ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés