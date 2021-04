Un si grand soleil : Enzo dit la vérité, Jules sauvé, ce qui vous attend mardi 13 avril (épisode n°622 en avance)

5 ( 1 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°622 qui sera diffusé le mardi 13 avril, Jules est finalement sain et sauf après sa tentative de suicide.



Annonces



Annonces

En effet, sa mère a appelé les secours à temps, Jules est sauvé.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 30 avril 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Il explique qu’il n’a pas supporté qu’Inès le voit comme un monstre. Sa mère appelle Mo pour la prévenir et lui parler de la lettre qu’il a écrit à Inès… Mo refuse de parler à sa fille mais au lycée, tout le monde parle de la tentative de suicide de Jules. Inès s’interroge mais Billie lui dit que Jules a fait ça pour qu’elle retire sa plainte !



Annonces





De son côté, Enzo essaie encore de convaincre Etienne de se dénoncer… Il menace encore une fois de s’en prendre à Sabine ! Le soir, Florent se rend compte que son fils ne va pas bien, il le pousse à se confier. Enzo lui dit la vérité : ce n’est pas Jules qui a balancé la vidéo d’Inès !

Quant à Alex, il trouve encore une fois une occasion pour revoir Julie… Elle l’invite à boire un cocktail chez elle ! Elise est en colère en voyant Alex entrer chez Julie en sa compagnie. Quand Alex revient à la planque, Elise le sermonne avant de réaliser qu’il est sous le charme de leur cible…

Rendez-vous mardi 13 avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés