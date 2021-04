« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 27 avril 2021 : ce soir « Les mystères du goût et de l’odorat »

5 ( 4 )



« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 27 avril 2021. Dans ce numéro inédit, Adriana Karembeu et Michel Cymes nous disent tout ou presque sur les mystères du goût et de l’odorat.



Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 mais aussi en replay et streaming gratuit sur FranceTV.

« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 27 avril 2021 : sommaire et reportages de ce soir

Bienvenue au cœur des mystères de notre goût et de notre odorat ! Adriana Karembeu et Michel Cymes percent les secrets de ces deux sens que l’on croit connaître, car nous les utilisons au quotidien.

A l’institut de recherche Paul Bocuse, à Lyon, Adriana et Michel se livrent à des expériences inédites où leurs différences de perception se révèlent flagrantes en raison de leur génétique, leur éducation, leur culture… Du décor à la couleur des assiettes, ils comprennent que le goût est profondément soumis à l’influence de notre cerveau. Même nos aversions alimentaires trouvent une origine vraiment étonnante dans notre tête.



Adriana et Michel décryptent aussi les mystères de notre odorat. Ils réalisent à quel point les odeurs ont le pouvoir stupéfiant de déclencher des émotions, d’influencer notre comportement et même de rendre notre raisonnement plus performant ! Une révélation qui est due à une équipe de recherche française.

Adriana et Michel découvrent également une étude clinique aux perspectives révolutionnaires : le dépistage du cancer du sein par des chiens, uniquement grâce au flairage, avant même les premiers symptômes.

Enfin, dans l’hôpital où ont été mis en évidence les liens entre perte d’odorat et Covid-19, ils font le point sur les méthodes de rééducation efficaces.

🔵 Nous sommes de retour sur @France2tv ! Mardi 27 avril, #MichelCymes et @AdrianaKarembeu vous disent tout sur les mystères du goût et de l'odorat. 👃👇 #PECH pic.twitter.com/ZaNl2g4OjY — PECH (@PECH_F2) April 22, 2021

Saviez-vous que…

nous sommes capables de discriminer jusqu’à 1000 milliards d’odeurs ?

nous ressentons un goût en 150 millisecondes seulement ?

nous n’avons pas tous le même nombre de papilles ?

la forme d’un aliment, la couleur d’une assiette, le poids d’une fourchette, influencent notre goût ?

il existe des astuces pour vaincre nos aversions alimentaires ?

en moyenne, 20% de la population a un déficit olfactif ?

la perception des odeurs diffère radicalement selon les cultures ?

les souvenirs liés aux odeurs sont plus durables que tous les autres ?

nous sentons mieux avec l’une de nos deux narines ?

les odeurs agréables diminuent l’anxiété de 20% et réduisent les incivilités ?

les odeurs corporelles peuvent modifier notre comportement et même notre raisonnement ?

80% des patients atteints de la Covid-19 perdent l’odorat, mais 95% le retrouvent en 6 mois maximum ?

« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » c’est ce soir sur France 2 et France.TV. et bien sûr sur les réseaux sociaux grâce au hashtag #PECH

