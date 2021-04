Un si grand soleil : la mère de Billie dans le coma, Julie pardonne Alex, ce qui vous attend mardi 27 avril (épisode n°632 en avance)

4.9 ( 10 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°632 qui sera diffusé le mardi 27 avril, Sabine culpabilise au sujet de l’accident…



En parlant avec Alain, médecin en charge de la conductrice, Sabine apprend qu’il s’agit de Maria Ferrant, la mère de Billie.

Celle-ci a été opérée mais reste dans un état critique, elle a été plongée dans un coma artificiel et son pronostic vital est engagé. Billie et son père, Dimitri, parlent à leur tour au Dr Alphand. Ils croisent ensuite Sabine dans les couloirs, Dimitri la remercie d’être venue en aide à Maria.



De son côté, Sofia demande à Virgile d’être le témoin de son mariage, il accepte avec grand plaisir. Et si Manu et Clément confirment leur présence au mariage, Alex continue de déprimer et refuse d’y assister. Mais après s’être une nouvelle fois disputé avec Julie au commissariat, Alex la rattrape dans la rue et lui fait une déclaration. Il affirme être tombé amoureux d’elle à la première seconde où il l’a vue, Julie est touchée et l’embrasse !

Rendez-vous mardi 27 avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

