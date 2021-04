« Pékin Express » du 27 avril 2021 : ce soir pour la finale, des candidats vont être catapultés ! (vidéo)

4.5 ( 8 )



Annonces





« Pékin Express » du 27 avril 2021 : ce soir place à la FINALE de « Pékin Express : la route des 3 continents ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et bien sûr en streaming puis replay sur 6PLAY.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Pékin Express » du 27 avril 2021 : au sommaire de la FINALE

Pour cette 14e saison de Pékin Express, les 2 équipes finalistes, après avoir traversé l’Ouganda, la Grèce et la Turquie, s’affronteront dans la capitale de la Turquie : Istanbul, la sublime ! Cette ville tentaculaire et unique s’étend sur 2 continents : l’Europe et l’Asie ! Constituée de multiples quartiers, rives et ponts, elle offre un terrain de jeux parfait pour la grande finale !

Cette course unique sera formée de 3 sprints intermédiaires pendant lesquels les 2 équipes tenteront de gagner un maximum d’argent. C’est la fameuse règle du « time is money » : la 1re équipe arrivée déclenchera une balise qui, chaque seconde, fera perdre 10 euros à la 2e équipe.

Dans ces 3 courses, les candidats vivront des épreuves exceptionnelles, notamment la catapulte infernale qui éjectera directement les candidats dans le Bosphore à chaque mauvaise réponse ! Sensation forte assurée pour les binômes ! Les épreuves se dérouleront dans des lieux mythiques comme le Grand Bazar d’Istanbul, véritable labyrinthe de plus de 22 portes et 4 000 boutiques !



Annonces





À chaque mauvaise réponse, les finalistes de #PékinExpress sont éjectés par une catapulte dans le Bosphore ! 🤸

Quel binôme réussira en 1er cette épreuve ?

La finale de la saison 14, mardi à 21.05 pic.twitter.com/pQkvrIFVoU — M6 (@M6) April 25, 2021

À ce stade de la compétition, les équipes ne se feront plus de cadeaux et c’est une lutte acharnée que se livreront les 2 équipes finalistes lors du sprint final !

Alors quelle équipe aura la chance de remporter le titre si convoité de gagnant de la saison 14 de Pékin Express ?

Pour le savoir rendez-vous dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés