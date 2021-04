« M comme Maison » débarque sur C8 ce soir (vendredi 16 avril 2021)

4.6 ( 9 )



« M comme Maison » au programme télé ce vendredi 16 avril 2021 sur C8. Une nouvelle émission mais qui va vous rappeler quelque chose. Il s’agit en effet de la nouvelle version de l’émission « La maison de France 5 » dont la diffusion avait été arrêtée en décembre dernier.



Rendez-vous dès 21h15 sur C8 et en replay sur Mycanal.

« M comme Maison » : le principe de l’émission

Décoration, rénovation ou architecture Stéphane Thebaut déniche tous les bons plans !

M comme Maison, c’est le nouveau rendez-vous à ne pas manquer en prime tous les vendredis sur C8 !



Stéphane Thebaut sera accompagné de Tania Bruna-Rosso passionnée de décoration, de design et plus particulièrement d’objets des années 60 à 80 et des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane Millet et Cécile Siméone.

Chaque semaine, des découvertes de propriétés toutes aussi singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de réagencement d’habitat !

Idées pratiques, conseils, découverte des dernières tendances… bref c’est une émission définitivement inspirante qui vous attend !

Pour rêver en GRAND, vous êtes à la bonne adresse !#MCommeMaison démarre ce vendredi à 21h15 sur C8 🏡 pic.twitter.com/wCmP1nmaYI — C8 (@C8TV) April 15, 2021

Et pour cette première rendez-vous dans le sud avec le magnifique village de Roussillon, le village le plus coloré du Luberon, et la ville de Marseille.

Stéphane Thebaut : «Nous sommes impatients de retrouver notre public et leur faire découvrir toutes nos dernières nouveautés ! M comme Maison a trouvé une nouvelle et magnifique maison sur C8 ! »

« M comme Maison », votre nouvelle émission dédiée à l’univers de la décoration et de l’architecture à découvrir dès ce soir sur C8 !

