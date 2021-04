« Mariés au premier regard » du 26 avril 2021 : Marianne et Aurélien se rapprochent et s’embrassent (vidéo)

4.8 ( 6 )



« Mariés au premier regard » du 26 avril 2021. Ce soir sur M6 suite de la nouvelle saison inédite de « Mariés au premier regard » . Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



« Mariés au premier regard » du 26 avril 2021 : coup de théâtre

Et dans l’émission de ce soir vous assisterez notamment à un rapprochement entre Marianne et Aurélien. S’ils sont mariés on peut pas dire que leur complicité nous ait tapé dans l’oeil, enfin pour le moment en tout cas.

Et c’est à l’occasion de la séance photo d’après-mariage que nos jeunes mariés vont enfin se rapprocher.

Marianne est sous le charme du beau Aurélien. Chez lui rien ne lui déplaît. Et rassurez-vous l’attirance est réciproque ! D’ailleurs ils ne vont pas résister bien longtemps et s’échanger un baiser, un vrai….



Mais ce véritable coup de foudre va t-il perdurer lors du voyage de noces ?

Nouveau carton d’audience ?

Les semaines se suivent et se ressemblent. La semaine dernière le programme a même signé un record d’audience historique. 3.1 millions de téléspectateurs ont ainsi répondu à l’appel soit 15% du public présent devant son poste de télévision. C’est une part d’audience historique sur l’ensemble du public mais aussi la meilleure performance du programme en nombre de téléspectateurs depuis 5 ans.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’émission était leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 26% de pda sur cette cible.

.@M6 #Audiences #MariésAu1erRegard 🏆Meilleure performance 4+ historique

🏆Record d’audience depuis 5 ans

🔝M6 leader auprès des FRDA-50 💒 15% auprès des 4+

💍 26% auprès des FRDA-50

🥰 21% auprès des -50 ans

🤩 3,2 M tlsp (pic à 3,5 M) 👏#Studio89 pic.twitter.com/LjULLq8rU8 — M6Pro (@M6pro) April 20, 2021

