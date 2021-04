« Meurtres au paradis » du 26 avril 2021 : ce soir l’épisode inédit « Pacte avec le diable » (saison 10)

4.6 ( 14 )



« Meurtres au paradis » du 26 avril 2021. Suite de la saison 10 de « Meurtres au paradis ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 ou avant-première puis replay sur France.TV



« Meurtres au paradis » du 26 avril 2021 : ce soir l’épisode inédit « Pacte avec le diable » (1/2)

Pasha Verdinikov, un pianiste célèbre, est retrouvé mort dans sa villa, d’une balle dans l’abdomen. L’inspecteur Parker est convaincu qu’on a maquillé la scène de crime en cambriolage et que le mobile est ailleurs. Mais les quatre personnes qui se trouvaient dans la maison à l’heure du crime ont un alibi. L’affaire se corse quand Neville découvre que la victime avait tracé deux lettres avec son sang : A et S. Qui est donc cette mystérieuse personne désignée par la victime et pourquoi quelqu’un a fait disparaître cette preuve ?

Cet épisode inédit sera suivi de trois épisodes en rediffusions à partir de 22h05 : « Le rouge de l’océan » (1/2), « Sur la pente du volcan » et « Flamboyant »

« Meurtres au paradis » revient ce soir sur France 2.



