« Mariés au premier regard » du 5 avril 2021 : ce soir faites la connaissance d’un nouveau couple (vidéo)

« Mariés au premier regard » du 5 avril 2021. En ce premier lundi du mois d’avril, suite de la nouvelle saison inédite de « Mariés au premier regard » . Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



« Mariés au premier regard » du 5 avril 2021 : un nouveau couple ce soir

Et si nous retrouverons avec plaisir Yannick, Mélina, Laure et Matthieu, nous découvrirons aussi un tout nouveau couple, Émeline et Frédéric.

Emeline, 27 ans, Instructrice du droit des sols. Emeline est une grande idéaliste et rêve depuis toujours de rencontrer son prince charmant. Mais son rêve s’effondre il y a 4 ans, lors de la séparation de ses parents. Depuis, elle a perdu ses idéaux et angoisse de reproduire ce schéma dans sa vie de couple. Incapable de trouver chaussure à son pied, cette grande romantique fait aujourd’hui confiance aux experts pour l’aider à trouver l’homme de sa vie.

Frédéric, 30 ans, 1 enfant de 3 ans. Agent immobilier, Frédéric a été très affecté par sa rupture avec la mère de son fils. Depuis, il a peur de se tromper à nouveau et les femmes qu’il rencontre sont en décalage avec sa vie de papa. Il fait aujourd’hui appel à la science car il désire plus que tout rencontrer sa princesse moderne avec qui il pourra vivre un amour sans nuage et reconstruire une vie de famille.



"Je veux trouver la femme de ma vie, ma princesse"

Faites la connaissance d’un nouveau couple 🥰

💍 Lundi à 21.05 dans #MariésAu1erRegard pic.twitter.com/twMQwN82oR — M6 (@M6) April 2, 2021

Nouveau carton d’audience ?

Les semaines se suivent et se ressemblent. La semaine dernière le programme a réuni 2.90 millions de téléspectateurs soit 13.2% du public présent devant son poste de télévision. Mais il a aussi et surtout signé un triple record historique d’audience sur cibles :

– meilleure pda historique auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats (27.7%)

– meilleure pda historique sur les moins de 50 ans (23%)

#Audiences @M6 #MAPR

🏆RECORD historique auprès des FRDA-50 et -50 ans

🏆 RECORD de saison auprès des 4+

🏆 RECORD d'audience depuis 4 ans et demi

🥇Leader auprès des FRDA-50 et -50 ans

13% auprès des 4+

28% auprès des FRDA-50

23% auprès des -50 ans

2.9M tlsp (Pic à 3.2M) pic.twitter.com/8tGdPTnK9h — M6Pro (@M6pro) March 30, 2021

Qu’en sera t-il cette semaine ? « Mariés au premier regard » c’est ce soir dès 21h05 sur M6.

