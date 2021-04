« Meurtres au paradis » du 5 avril 2021 : ce soir les deux premiers épisodes de la saison 10

4.6 ( 9 )



« Meurtres au paradis » du 5 avril 2021. C’est parti pour la saison 10 de « Meurtres au paradis ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 ou avant-première puis replay sur France.TV



La saison 10 : en quelques lignes

La série policière toujours aussi populaire, est de retour pour une 10e saison anniversaire, avec son cocktail habituel de meurtres mystérieux, d’intrigues déroutantes, et d’ambiance tropicale.

Cette nouvelle saison réserve aussi son lot de surprises, à commencer par le retour inattendu du sergent Florence Cassell. Florence pense être prête à reprendre le travail après la mort de son fiancé il y a deux ans, mais c’était sans compter les excentricités de son nouveau patron, l’inspecteur Neville Parker.

Neville, quant à lui, se rend compte que depuis son arrivée, il subit les Caraïbes. Avec l’aide de Florence, il décide de saisir l’instant présent et de profiter des trésors que lui offre l’île pittoresque de Sainte Marie. Peut-être même jusqu’à tomber amoureux d’une de ses habitantes ?



De nouveaux personnages font leur apparition, dont le jeune délinquant de 18 ans Marlon Pryce. Marlon pense avoir sa vie toute tracée, mais sa rencontre avec le sergent JP Hooper va changer la donne.

JP aura lui-même sa vie bouleversée, entre la naissance de ses petites jumelles et son travail qui va le pousser à faire des choix décisifs.

« Meurtres au paradis » du 5 avril 2021 : les deux épisodes de ce soir

Episode 1 – Meurtre dans la matinale

Une journaliste d’investigation travaillant pour la télévision de Sainte-Marie est assassinée alors qu’elle s’apprêtait à sortir un reportage explosif. L’inspecteur Parker est persuadé que le mobile y est lié, mais personne ne semble en connaître le sujet et les principaux suspects étaient à l’antenne au moment des faits…

Episode 2 – Trésors enfouis

Le Professeur Roger Harkness, éminent archéologue effectuant des fouilles pour trouver un temple Arawak, s’écroule, raide mort, devant son adjointe Rebecca et un de ses étudiants, Ed. La cause du décès est rapidement déterminée : empoisonnement à l’arsenic ; et la coupable, Rebecca, est aussitôt démasquée. Mais les choses sont-elles réellement aussi simples ?

« Meurtres au paradis » revient ce soir sur France 2.

