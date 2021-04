Audiences TV prime 4 avril 2021 : « Jumanji : Bienvenue dans la jungle » large leader (TF1), « Vaiana : la légende du bout du monde » puissant (M6)

4.9 ( 7 )



Annonces





Audiences TV prime dimanche 4 avril 2021. Hier soir c’est TF1 qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée avec la première diffusion en clair du film « Jumanji : Bienvenue dans la jungle » avec Dwayne Johnson. Et on peut même parler de carton ce matin avec 6.1 millions de téléspectateurs et % de part d’audience moyenne.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Notez d’excellentes performances sur cible avec notamment 34% de pda auprès des FRDA-50a (femmes de moins de 50 ans responsables des achats) ou 43% auprès des 15-24 ans.

Audiences TV prime 4 avril 2021 : autres chaînes

M6 n’a pas démérité avec « Vaiana : la légende du bout du monde ». Ce magnifique film d’animation des studios Disney a émerveillé 3.84 millions de Français soit 15.5% du public présent devant son poste de télévision. Grosses performances sur le public jeune et féminin avec notamment 28% de pda auprès des FRDA-50a .



Annonces





Notez d’excellentes performances sur le public jeune et même une place de leader auprès des 4-10 ans. Sur cette cible, M6 atteint 47% du public !

#Audiences @M6 M6 se classe large leader auprès des enfants avec #Vaiana 🌊 ☑️3.8M° de téléspectateurs (pic à 4.2M°)

☑️16% auprès de l’ensemble du public

☑️28% auprès des FRDA-50

☑️31% auprès des FRDA avec enfant

☑️47% auprès des 4-10 ans pic.twitter.com/RZvD7gU93Y — M6Pro (@M6pro) April 5, 2021

Soirée plus bien difficile pour les autres chaînes. France 3 complète le podium avec le final de la saison 1 « Commandant Bäckström ». Mais seules 2.05 millions de personnes ont répondu à l’appel (7.9% de pda).

Arte est la seule autre chaîne au dessus du million avec la rediffusion du film « La femme au tableau » de Simon Curtis. Emmené par Helen Mirren et Ryan Reynolds, ce long métrage a suscité la nostalgie de 1.23 million de cinéphiles (4.8% de pda).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés