« N’oubliez pas les paroles » : Baptiste enchaîne les victoires et affiche 49.000 € de gains !

« N’oubliez pas les paroles » : Baptiste enchaîne les victoires dans « NOPLP » et semble prendre confiance en lui au fil des émissions. Hier soir il a signé deux victoires supplémentaires soit un total de 12 depuis le début de son parcours.



Si vous n’étiez pas devant votre petit écran, on vous fait un bref récapitulatif.

« N’oubliez pas les paroles » : deux nouvelles victoires pour Baptiste

En ce lundi 12 avril 2021, Baptiste a signé deux victoires supplémentaires et a surtout rajouté la somme de 21.000 € à sa cagnotte. S’il contenté de 1.000 € dans le premier numéro, il a fait un carton plein dans le second avec une victoire à 20.000 €

🎤 Nombre de victoires : 12

🎤 Gains du jour : 21.000 €

🎤 Total des gains : 49.000 €



« N’oubliez pas les paroles » : classement des maestros inchangé

Pour le moment Baptiste est encore très loin du classement des 32 plus grands maestros, classement qui qualifie automatiquement ceux qui s’y trouvent pour les prochains masters.

Un classement qui n’a pas bougé depuis fort longtemps. Cliquez ICI pour en découvrir sa dernière mise à jour.

« N ‘oubliez pas les paroles » c’est du lundi au samedi dès 18h40 sur France 2 et à tout moment en replay sur France.TV durant 7 jours.

Baptiste va t-il poursuivre sur sa lancée et franchir dès ce soir la barre fatidique des 50.000 € de gains ? Notre jeune et sympathique maestra va t-il continuer d’enchaîner les victoires et faire son entrée dans le classement des plus grands maestros de l’histoire du jeu ?

