Plus belle la vie : ce soir, Patrick en état de choc (résumé + vidéo épisode 4269 PBLV du 29 avril 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4269 du jeudi 29 avril 2021 – Rien ne va plus pour Patrick ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, après la terrible agression dont il a été victime hier (voir notre article), il est profondément sous le choc et s’énerve contre Babeth…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4269

Christophe s’excuse pour son comportement et demande à Alison de l’aider à mettre bas une brebis. Chez les Fedala, tous s’inquiètent de l’absence d’Alison. Quand elle rentre, Abdel lui tombe dessus et pense que c’est malsain et dangereux la relation qu’elle noue avec Christophe. Leurs logiques semblent inconciliables, et leurs tensions, pas prêtes de s’apaiser. De son côté, Karim découvre le côté fragile de Bilal et Elsa voit Karim sous un autre angle…



Patrick reste des heures sous la douche et Babeth ne voit pas son mal-être. Ariane informe Patrick que l’ADN retrouvée sur la scène de crime appartient à une certaine Lara Moreau. Ariane veut aller toquer chez elle, mais Patrick préfère rester au bureau pour visionner des vidéosurveillances…

Grâce à Estelle, Nathan se rend à l’association des Oubliées qui aide les femmes sans-abris. Il a peut-être une piste pour retrouver Sabrina…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4269 du 29 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

