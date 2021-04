Plus belle la vie : ce soir, dispute chez les Fedala (résumé + vidéo épisode 4261 PBLV du 19 avril 2021)

3.7 ( 3 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4261 du lundi 19 avril 2021 – Mauvaise ambiance chez les Fedala ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Karim s’en prend à Alison ! Une dispute éclate alors entre Abdel et son père…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Abdel découvre la relation d’Elsa et Xavier, Nathan déprimé (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4261

Revel est tiraillé entre ce qu’il ressent pour Elsa et son travail. Elle lui en veut de l’avoir enfoncé à la dernière audience. De son côté, Alison voudrait savoir si elle porte bien de foie de Chloé Rousseau, mais Abdel lui demande de ne pas céder à la comparaison d’ADN afin d’invalider le témoignage de Christophe. Malheureusement pour les Fedala, Colbert convainc Alison de se soumettre au test ADN. Pour Karim c’est une trahison de plus de la part de sa belle-fille…



Annonces





Céline est touchée par les risques que Vincent a pris et commence à lui pardonner. Il faut un minimum d’argent pour investir dans la Scop et les inégalités de salaires amènent déjà un conflit. Les salariés trouvent une solution, celle de diviser les gros salaires afin de permettre aux plus petits d’investir dans la Scop…

Grace à ROSA, Franck est plein de ressources. Il aide Blanche pour ses mots croisés et défie Noé aux échecs. Franck devient accro à ROSA…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4261 du 19 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.7 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés