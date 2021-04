Plus belle la vie : ce soir, Valentin quitte le Mistral (résumé + vidéo épisode 4262 PBLV du 20 avril 2021)

5 ( 2 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4262 du mardi 20 avril 2021 – Un personnage est sur le départ ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, Valentin vient encore une fois voir Laetitia, cette fois pour lui annoncer qu’il quitte Marseille…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4262

Alison est obsédée par les Rousseau, elle fouille dans le dossier d’Abdel pour se rapprocher au plus de près de Chloé. Juste avant sa biopsie, Alison questionne Riva sur la mémoire cellulaire, un organe peut-il enregistrer des souvenirs du donneur ? Riva n’y croit pas, alors qu’Alison est à fond. Abdel est à bout et Karim ne l’aide pas quand il dit vouloir rejoindre Elsa au Céleste malgré l’interdiction qu’ils ont de se voir…



Un groupe d’élèves arrive avec Kilian et posent leurs tentes au pied de l’arbre pour soutenir Lola. Blanche et Nathan sont défavorables à ce sit-in. Barrault parvient à convaincre Lougane qu’il faut désormais agir par la manière forte et débusquer les élèves de l’arbre…

ROSA ne fonctionne plus correctement aujourd’hui. L’ordinateur est détraqué. Franck est appelé à l’aide…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4262 du 20 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

