« Top Chef » du 21 avril 2021 : qui sera éliminé ce soir ? (épreuves et recettes de l’épisode 11)

4.6 ( 11 )

« Top Chef » du 21 avril 2021. Nouvel épisode de la saison de Top Chef ce mercredi soir sur M6. Et il s’agit déjà de la 11ème semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les 6 candidats encore en compétition avec au programme le retour d’une épreuve culte !



Annonces



Annonces

Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



Annonces





« Top Chef » du 21 avril 2021 : au programme ce soir

La guerre des restos

Cette année à nouveau, 3 binômes de candidats vont devoir créer de toute pièce un restaurant en seulement 48h : le concept, la décoration, le menu… ils auront tout à faire pour créer un établissement original et inédit qui saura séduire François-Régis Gaudry. À l’issue des 48h, le critique culinaire le plus exigeant de France passera devant chaque enseigne et son jugement sera sans appel : le restaurant qui lui plaira le moins n’ouvrira jamais ses portes et sa brigade se retrouvera directement en dernière chance ! Mais attention, cette année, un évènement va venir bouleverser cette épreuve ! Avec la Covid-19, le métier de restaurateur a été complètement bouleversé et cette crise a définitivement changé le visage du monde de la restauration. Pour survivre, de nombreux chefs, du simple bistrot au restaurant 3 étoiles, ont dû être imaginatifs et trouver des solutions en faisant évoluer les menus qu’ils proposent normalement dans leurs établissements vers une offre « à emporter » ! Pour cette guerre des restos qui s’annonce exceptionnelle, les candidats vont donc devoir non seulement préparer un menu pour les membres du jury et François-Régis Gaudry, qui viendront découvrir leurs restaurants en présentiel, mais ils vont également devoir imaginer une version transportable de leurs menus, qui sera livrée dans des appartements où se trouvent des critiques gastronomiques exigeants ! Attention, cette version « à emporter » va être l’élément central de cette épreuve puisque les candidats seront jugés en majorité sur cette proposition !

Jamais un tel niveau d’exigence n’avait été demandé pour une guerre des restaurants et les candidats risquent bien d’être déstabilisés ! Alors, qui remportera la guerre des restos cette année ? Et quel candidat quittera définitivement le concours ?



Annonces





La dernière chance : la salade

Les candidats qui ne se seront pas qualifiés au terme de l’épreuve de la guerre des restos se retrouveront sur la sellette ! Chaque chef de brigade sera alors confronté à un choix difficile : décider, parmi les candidats de sa brigade sur la sellette, qui ira en dernière chance.

Ce soir encore un nouvel éliminé ! Alors sera le prochain chef à perdre l’un des siens ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés