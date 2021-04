Un si grand soleil : Alex est mal, Julien et Arthur se disputent, ce qui vous attend jeudi 22 avril (épisode n°629 en avance)

4.9 ( 11 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°629 qui sera diffusé le jeudi 22 avril, Alex se retrouve dans de sales draps !



En effet, alors que Becker est arrivé à temps pour arrêter Charvay, au commissariat Julie accuse Alex de l’avoir utilisée et d’avoir couché avec elle pour lui soutirer des infos…

Julie affirme vouloir porter plainte contre Alex, Becker est contraint de saisir l’IGPN… Manu s’explique avec Alex, il lui reproche de ne rien lui avoir dit pour sa relation avec Julie. Il lui explique avoir eu un coup de coeur pour elle. Alex vient ensuite s’excuser auprès de Julie. Mais c’est foutu, elle est claire avec Alex : elle ne veut plus le voir et lui demande de la laisser tranquille !



De son côté, Johanna se plaint à Julien de la façon dont Arthur la traite. Julien promet de parler à son fils mais Elisabeth l’informe de son envie de venir passer quelques jours chez elle… Julien le prend mal, il va parler à Arthur et ça tourne vite à la dispute. Julien interdit à son fils d’aller se réfugier chez sa grand-mère !

Rendez-vous jeudi 22 avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

