Un si grand soleil : Arthur se sent de trop, Alex craque, ce qui vous attend vendredi 16 avril (épisode n°625 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous être impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°625 qui sera diffusé le vendredi 16 avril, Arthur n’en peut plus de la cohabitation avec Johanna…



En effet, Alice est arrivée en Lozère et elle appelle son fils. Elle culpabilise de l’avoir laissé chez son père pour trois semaines, Arthur essaie de la rassurer.

Mais quand il a sa grand-mère au téléphone, Arthur lui confie qu’il se sent de trop à la maison. Elisabeth propose à Arthur de venir quelques jours chez elle. Arthur hésite mais à la maison, il découvre Johanna en petite tenue ! Il n’en peut plus et se montre désagréable avec sa belle-mère. Et pour couronner le tout, Arthur entend Julien et Johanna faire l’amour dans la nuit…



De son côté, chez L Cosmétiques, Gary continue de faire des allusions à Enric, qui commence à croire qu’il est au courant pour sa liaison avec Myriam. Celle-ci n’y croit pas et ils continuent leur relation…

Quant à Alex, il succombe pour Julie, ils s’embrassent et couchent ensemble alors que Manu et Akim surveillent toujours sa villa ! Les deux flics comprennent que Julie n’est pas seule…

Rendez-vous vendredi 16 avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

