Un si grand soleil en avance : Enzo va-t-il dire la vérité ? (résumé + vidéo épisode n°620 du 9 avril 2021)

Un si grand soleil du 9 avril en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Rien ne va plus pour Jules en cette fin de semaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ! Accusé d’avoir diffusé la vidéo intime d’Inès, Jules est interrogé au commissariat et au lycée, tout le monde le rejette.



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 620

Après son interrogatoire au commissariat, Jules est confronté à Inès au lycée. Il continue de lui assurer qu’il est innocent et qu’il n’a rien fait. Jules insinue qu’Enzo aurait très bien pu le faire pour se venger… Inès le prend mal et l’envoie balader. De son côté, face à Arthur, Enzo soulève l’idée que Jules est peut être innocent. Arthur ne comprend pas et pense qu’Enzo sait quelque chose. Enzo va-t-il aller dire la vérité à la police ?



De son côté, Alex est de plus en plus fuyant, et Julie est loin de se douter des enjeux qui pèsent sur elle.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 9 avril

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

