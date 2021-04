Ici tout commence spoilers : un nouveau directeur, Caroline découverte, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 26 au 30 avril)

4.9 ( 10 )



Annonces





Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 26 au 30 avril 2021 – C’est le week-end et comme chaque samedi, si vous êtes de la série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » et impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que la bataille pour prendre la direction de l’institut va faire rage !



Annonces



Annonces



Annonces





Le duel culinaire proposé par Clotilde aura lieu mardi. Claire affrontera Teyssier sur deux recettes d’Auguste Armand : une recette salée et une recette sucrée. Claire aura pour commis Salomé et Théo tandis que Teyssier sera assisté de Charlène et Louis.

Et c’est jeudi que l’on connaitra le nom du nouveau directeur de l’institut !



Annonces





Pendant ce temps là, Salomé va se poser des questions sur la nouvelle cheffe et Ludivine va découvrir la vérité sur la façon dont Caroline a financé le frigo…

Quant à Jérémy et Célia, ils replongent et doivent faire face à la réaction de leurs proches. Clotilde ne compte pas les laisser faire !

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 26 au 30 avril 2021

Lundi 26 avril (épisode 126) : Deux grands chefs de l’Institut acceptent de s’affronter sur la réalisation d’une recette d’Auguste Armand pour la direction de l’école. Des élèves sont conviés à participer. Greg se confie à Lionel sur ses désirs personnels. Ludivine est blessée par les agissements de Jérémy.

Mardi 27 avril (épisode 127) : C’est le grand jour ! Louis est rempli de rancœur et compte bien se venger. La direction de l’école reste en jeu et la confrontation va se révéler encore plus forte. Célia est mise en cause à propos de la séparation de Ludivine et Jérémy. Hortense et Mehdi proposent un live plein de romance.

Mercredi 28 avril (épisode 128) : La compétition pour la direction de l’Institut bat son plein et l’ajout d’un ingrédient étonnant risque de changer l’issue du duel. Hortense est attristée par la décision de Mehdi. De son côté, Greg est dans la tourmente.

Jeudi 29 avril (épisode 129) : Une nouvelle personne est à la tête de l’Institut. Les espoirs d’Auguste Armand sont remis en cause. Teyssier va devoir faire un choix. Salomé se pose des questions sur les véritables intentions de la nouvelle cheffe. Aux marais salants, Ludivine perce à jour le secret de Caroline.

Vendredi 30 avril (épisode 130) : Teyssier a un moment de faiblesse en plein cours. A sa grande surprise, Théo lui vient en aide. Salomé fait une découverte des plus intrigante. Ludivine est contrainte de passer aux aveux.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 26 au 30 avril 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés