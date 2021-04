Yves Rénier est mort à l’âge de 78 ans

4.7 ( 12 )



Une bien triste nouvelle en ce samedi après-midi avec l’annonce de la mort du comédien et réalisateur Yves Rénier vu il y a quelques jours à peine dans l’épisode de la nouvelle saison de « Léo Matteï ».



Et c’est son épouse qui a annoncé la nouvelle à l’AFP. L’acteur est décédé cette nuit des suites d’un malaise cardiaque à son domicile de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Acteur, présentateur, scénariste et réalisateur, il restera à jamais le célèbre « Commissaire Moulin » de TF1, un rôle qui lui a définitivement la notoriété… Créée en 1976, la série s’est achevée en 2008 !



Mort d’Yves Rénier : l’hommage de TF1

Parmi les très nombreux hommages de TF1, chaîne à laquelle il est particulièrement lié.

Communiqué de presse TF1

Nous apprenons avec beaucoup de tristesse la disparition d’Yves Rénier. Acteur, réalisateur et scénariste indissociable de l’histoire de TF1. Il incarna pendant plus de vingt-cinq ans le très populaire Commissaire Moulin et fit souvent partie des grands succès de fiction de TF1 : Dolmen aux côtés d’Ingrid Chauvin, Le Temps est assassin aux côtés de Mathilde Seigner.

Pour la chaîne, il réalisa les fictions événements Jacqueline Sauvage : C’était lui ou moi ou plus récemment La Traque. Il prêta sa voix mythique à d’autres héros internationaux de TF1 : Rick Hunter ou Walker Texas Rangers. Ce jeudi encore, Yves était de la distribution de Léo Mattéï, Brigade des Mineurs. Au-delà de ses nombreuses collaborations avec le groupe TF1, il restera l’éternel André Bellegarde, personnage central de Belphégor de Claude Barma diffusé en 1965.

Nos pensées vont à ses quatre enfants, son épouse et ses proches, il nous manquera.

Il y a quelques jours à peine, Yves Rénier était aux côtés de Jean-Luc Reichmann dans le dernier épisode de la saison de Léo Matteï.

#Audiences @TF1 #LEOMATTEI large leader pour le final de saison avec 5,3 millions de téléspectateurs (24% pda)

Rendez-vous jeudi prochain pour votre nouvelle série HPI avec Audrey Fleurot

Un ultime rôle salué par 5.3 millions de Français…

