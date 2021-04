Demain nous appartient spoilers : le secret de Sacha, Jules quitte Charlie, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 26 au 30 avril)

5 ( 7 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 26 au 30 avril 2021 – Le week-end commence et vous avez peut être déjà hâte de savoir ce qui vous attend lundi dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Si tel est le cas, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine s’annonce compliquée pour Clémentine et Sacha !



En effet, Clémentine va avoir de plus en plus de doute concernant Sacha… Et effectivement, Sacha voit une autre femme ! Celle-ci menace de révéler à sa famille ses petits secrets.

De son côté, Jules apprend la vérité au sujet de Charlie et il décide de rompre sur le champs ! Quant à Sofia, elle met un terme à sa relation avec Arthur et fait la rencontre de Hadrien…



Et Xavier emménage chez Chloé avec ses filles ! Un nouveau départ pour le procureur mais la cohabitation s’annonce plus compliquée que prévue…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 26 au 30 avril 2021

Lundi 26 avril (épisode 912) : Pour mettre fin à ses doutes, Clémentine décide d’obtenir des réponses auprès de Sacha. Au Spoon, Tristan se fait du souci pour son frère qui confirme ses inquiétudes. De son côté, Solenne reste encore très secrète sur ses relations numériques. Xavier a finalement des doutes avant de s’installer avec Chloé. La nouvelle du test de grossesse de Charlie fait remonter des tensions au AirBnb.

Mardi 27 avril (épisode 913) : Le doute habite toujours Clémentine qui, encouragée par Flore, décide d’obtenir des informations par elle-même. Les relations amicales du couple se fragilisent lorsque Sacha demande de l’aide à Alex. Le départ de Jules de la colocation aide les deux amoureux à aller chercher du réconfort. Roxane décide d’aller voir son frère à l’hôpital, mais Aurore est elle aussi sur le coup.

Mercredi 28 avril (épisode 914) : Les suspicions de Clémentine la poussent à fouiller dans le téléphone de Sacha. De son côté, l’étau se resserre autour de Sacha qui croule sous les dettes tandis que Solenne prépare son opération. Sofia rend visite à Quentin en prison et décide de reprendre en main sa vie sentimentale. Aurore lutte pour mener son enquête à bien avec très peu d’éléments.

Jeudi 29 avril (épisode 915) : Pour une raison mystérieuse, Sacha demande à ses proches de le couvrir auprès de Clémentine qui veut donner un nouvel élan à sa famille. Si le couple s’est réconcilié, certains ont encore des doutes. Hadrien et Samuel développent une complicité qui ne plaît pas à tout le monde. Sofia et Arthur se consolent comme ils peuvent, tandis qu’Aurore décide de tourner la page.

Vendredi 30 avril (épisode 916) : Clémentine retrouve une vie sereine, mais Sacha continue de dissimuler des choses qui le tourmentent. C’est au tour de Tristan de confronter son frère. De son côté, Solenne passe un nouveau stade dans sa relation en ligne. Hadrien fait la rencontre de Sofia, qui ne le laisse pas insensible. Xavier et ses filles emménagent chez Chloé, mais la cohabitation est plus compliquée que prévu.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la semaine du 19 au 23 avril

Et on vous propose de découvrir tout ça en images avec un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

