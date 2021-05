Demain nous appartient du 13 mai : Sacha s’énerve contre Solenne (résumé + vidéo de l’épisode 925 en avance)

4.4 ( 7 )



Demain nous appartient du 13 mai 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 925 de DNA – Sacha va déraper ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’il a découvert que G16 n’est autre que son fils, Gaspard, et donc le demi-frère de Solenne, il s’énerve contre sa fille sous les yeux de Tristan…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Clémentine disparait, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 10 au 14 mai)



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 925

Sacha a découvert que GF16 est en réalité Gaspard et ne supporte plus de voir Solenne échanger des SMS avec lui. Au grand dam de sa fille, il lui interdit formellement de lui adresser la parole à nouveau ! Le ton monte entre Solenne, Ben et leur père quand ce dernier pousse des accès de colère incompréhensibles.



Déterminées à retrouver Clémentine, Anna et Garance sollicitent l’aide de Karim. Karim apporte un nouvel élément à Anna qui pourrait faire basculer ses recherches. Et Hadrien a trouvé un nouvel emploi tandis que Camille propose à ses sœurs de faire un challenge TikTok.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 925 du 13 mai 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

