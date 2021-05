Plus belle la vie : ce soir, Babeth se rend à la secte (résumé + vidéo épisode 4289 PBLV du 27 mai 2021)

4.9 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4289 du jeudi 27 mai 2021 – Babeth se déplace jusqu’à la secte pour voir Patrick ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, alors que Patrick a coupé les ponts avec sa famille, Babeth décide d’aller jusqu’à lui… Et elle découvre Patrick et les autres entrain de chanter avant de manger !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Patrick assume et dévoile la vérité, Sacha aveugle (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4289

Les recherches sur Olivier ont payé. Ce dernier s’avère être un fin manipulateur suspecté de dérives sectaires mais qui n’a jamais été inquiété faute de preuves. Olivier sait bien s’entourer comme avec Patrick qui est en état de faiblesse. Boher met en garde son commandant et lui tend le dossier avec les infos que Kevin a récoltées. Mais Patrick est sous emprise et ne veut rien entendre. Chez Olivier, Patrick est touché par les liens qui unissent les membres du groupe…



Sandrine annonce une mauvaise nouvelle, l’association des Oubliées a reçu un avis d’expulsion. Face au désespoir de Sabrina, Nathan la convainc de revenir à la coloc avec Josiane et Bahya. La cohabitation avec les colocs s’annonce difficile et Sabrina et Nathan jouent aux chaperons avec Josiane et Bahya qui sont très dissipées…

La guerre de la déco continue entre Estelle et Francesco. Cette dernière a ramené un plaid qui de toute évidence ne plait pas à Francesco. Il s’en débarrasse…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4289 du 27 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

