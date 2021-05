4.9 ( 7 )



« Top Chef » du 26 mai 2021 : épreuves et recettes de la première demi-finale. On se rapproche de la fin de cette nouvelle saison de TOP CHEF. Après 16 semaines de compétition, ce soir, c’est le début des demi-finales de cette 12e saison exceptionnelle de Top Chef ! Les 3 demi-finalistes vont s’affronter sans relâche pour tenter de décrocher leur place pour la grande finale du concours !



Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.

« Top Chef » du 26 mai 2021 : recettes et épreuves de ce soir

Durant deux soirées exceptionnelles, chaque candidat va imaginer sa propre épreuve et l’imposer à ses adversaires : au programme de la créativité, de la technique et beaucoup de surprises ! Leur objectif : être stratégique pour imaginer une épreuve qui puisse mettre en difficulté leurs adversaires. Chaque candidat va devoir être imbattable sur son terrain et tout faire pour empêcher ses concurrents de marquer des points…

Tout au long de cette demi-finale, les chefs de brigade seront plus que jamais aux côtés de leurs candidats pour les épauler et les aider à accéder à l’ultime étape du concours… Ce soir, la compétition sera à son comble avec 2 épreuves qui seront jugées par deux chefs triplement étoilés : Christophe Bacquié, 3 étoiles et MOF, un cuisinier très technique et d’une grande précision qui marque le monde de la gastronomie par sa cuisine moderne et inventive, et Romain Meder, 3 étoiles, fer de lance d’une cuisine axée sur la naturalité et plus respectueuse de la planète.



Quel candidat parviendra à mettre en difficulté ses adversaires ? Qui se fera battre sur son propre terrain ? Et surtout, qui seront les deux finalistes de Top Chef saison 11 ?

