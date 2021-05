« Mariés au premier regard » du 3 mai 2021 : Mélina et Yannick vont-ils divorcer ou rester mariés ?

4.6 ( 14 )



« Mariés au premier regard » du 3 mai 2021. Ce soir sur M6 suite de la nouvelle saison inédite de « Mariés au premier regard » . Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



« Mariés au premier regard » du 3 mai 2021 : au programme ce soir

Émeline et Frédéric vont découvrir les frissons du grand amour. Il faut dire que Fred va tout faire pour séduire sa belle, y compris lui chanter une petite chanson;

Laura et Clément ont tout pour être heureux. Leur complicité fait plaisir à voir mais attention car tout peut très vite basculer… Clément semblant avoir peur de s’engager dans ce mariage pas comme les autres;

Quant à Mélina et Yannick, l’heure du choix a sonné. Comme le veut la règle de l’émission, et après s’être dit OUI, ils ont deux choix possibles : soit rester mariés, soit divorcer. Après une histoire d’amour faite de hauts et de bas, leur choix ne s’annonce pas facile.



« J’avais envie de te faire un cadeau » 🥰💘#MariesAu1erRegard, nouvel épisode, lundi à 21.05 pic.twitter.com/TC6kIfQpZC — M6 (@M6) April 30, 2021

Vers un nouveau carton d’audience ?

Cette saison de « Mariés au premier regard » est celle de tous les succès. La semaine dernière l’émission a réuni 3.20 millions de téléspectateurs en moyenne, (3.7 millions en pointe) soit 14.4% du public présent devant son poste de télévision, soit la meilleure pda de l’émission depuis 5 ans.

« Mariés au premier regard » revient ce soir dès 21h05 sur M6 et sur 6PLAY pour le replay et les vidéos bonus des candidats de cette nouvelle saison.

