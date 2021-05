« Clem » du 3 mai 2021 : ce soir c’est déjà l’heure du final. Y’aura t-il une nouvelle saison ?

4.6 ( 14 )



« Clem » du 3 mai 2021 : ce soir c’est déjà l’heure du final de la saison 11. Découvrez dès 21h05 sur TF1, puis en replay MYTF1, les deux derniers épisodes.



« Clem » du 3 mai 2021 : les deux derniers épisodes de la saison 11

Je te retrouverai

Clara est subitement partie avec le bébé. Toute la tribu se mobilise pour les rechercher ! Mais Clara est introuvable et les doutes planent sur les raisons de sa disparition. La clé du mystère risque fort de tout remettre en question pour la famille. Clem souffle à Adrian une idée pour quitter Alma, mais la méthode douce peine à faire ses preuves. Dans toute cette tourmente, Marie-France semble s’être trouvée une sœur d’armes inspirante !

Famille de coeur

Abattu par les révélations fracassantes de Clara, Val doute… Le bébé leur échappe finalement, mais c’est sans compter l’intervention de Clem et de toute la tribu. Perdus dans leurs combats, les couples sont plus en danger que jamais : Adrian arrivera-t-il à conquérir Amélie ? Clem et Matthieu se donneront-ils une deuxième chance ?



Audience : Clem en difficulté

Si le lancement de cette saison 11 de « Clem » a été un succès, depuis la série dévisse sérieusement. La semaine dernière TF1 ne s’est retrouvée qu’en 3ème position avec « à peine » 3.08 millions de fans et 14% de part d’audience moyenne pour les deux épisodes du jour.

Y’aura t-il une saison 12 ?

Ces chiffres peuvent faire craindre pour l’avenir de la série. Il y a quelques jours Lucie Lucas a déclaré à Melty qu’une saison 12 était en écriture mais que tout dépendrait quand même des audiences. Alors que va décider la chaîne ?

