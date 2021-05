« Bull » du vendredi 7 mai 2021 : ce soir les deux premiers épisodes de la saison 5

4.4 ( 8 )



Annonces





« Bull » du vendredi 7 mai 2021. Fini le NCIS, place au Docteur Jason Bull et son équipe. Ce soir sur M6 lancement de la saison 5 de « Bull » dès 21h05 ou en replay sur 6PLAY.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Bull » : la saison 5…

Mars 2020, le cabinet spécialisé en conseils juridiques est contraint de fermer ses portes suite à l’annonce d’un confinement imposé par le gouvernement. Les tribunaux sont fermés, la justice est à l’arrêt. Après plusieurs mois sans activité, les affaires sont au plus mal. Bull et son équipe d’experts en science du procès vont s’évertuer à trouver des clients à défendre. Une question les taraude : le protocole sanitaire mis en place à la cour va-t-il impacter leurs méthodes d’analyses faciales menées sur les jurés, les avocats et les témoins ?

❚ De nombreux guests pour cette saison 5 : David Furr (“Iron Fist”) présent dans 7 épisodes, Josh Hamilton (“American Horror Story”, “13 Reasons Why”), Dana Wheeler-Nicholson (“Nashville”, “Friday Night Lights”), Jacob Pitts (“The Sinner”, “Justified”), Britne Oldford (“Hunters, “American Horror Story”, “Ravenswood”) et Callie Thorne (“The Wire”, “Rescue Me”, “New York Unité Spéciale”, “Prison Break”)

« Bull » du vendredi 7 mai 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

Saison 5 – épisode 1 : Le blues du corona

Bull et son équipe ont du mal à s’adapter aux mesures sanitaires mises en place dans les tribunaux alors que la ville de New York est confinée en raison du coronavirus. Le cabinet défend une plateforme de données attaquée par le gouvernement.



Annonces





❚ Ce premier épisode de la saison est rythmé par des scènes musicales.

Saison 5 – épisode 2 : La grande division

L’équipe de Bull vit un conflit d’intérêts lorsque Benny représente la plaignante et Chunk représente la défense dans un procès civil où une mère poursuit une artiste qu’elle juge responsable de la mort de sa fille.

Juste après

Juste après, M6 rediffusera 4 épisodes des saisons précédentes :

– Saison 3 – épisode 15 : Son idole

– Saison 3 – épisode 16 : Erreur de jeunesse

– Saison 2 – épisode 8 : La belle experte

– Saison 1 – épisode 16 : Sabotage

« Bull » revient ce soir sur M6 et en replay 6PLAY.

Répondrez-vous nombreux à l’appel ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés