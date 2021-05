« Koh-Lanta : les armes secrètes » du 7 mai 2021 : des destins liés qui vont tout changer…

5 ( 4 )



« Koh-Lanta : les armes secrètes » du 7 mai 2021. Ce soir sur TF1 place à l’épisode 9 de « Koh-Lanta : les armes secrètes ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en live streaming puis replay sur myTF1.



Un épisode pas comme les autres puisque l’aventure va évoluer et s’accélérer.

« Koh-Lanta : les armes secrètes » du 7 mai 2021 : au programme ce soir

Cet épisode 9 sera marqué par le retour des destins liés et par une épreuve de confort d’anthologie

En Polynésie, et alors que de nouveaux équilibres se sont mis en place sur le camp réunifié, voilà que les « Destins liés » vont venir tout compliquer. Des aventuriers de clans différents vont devoir associés malgré eux. Et cela aura pour conséquence de modifier la donne.



5 binôme mixtes vont ainsi être composés. Et c’est ensemble qu’ils vont disputer le jeu de confort, l’épreuve d’immunité et vivre le fameux conseil. Et s’ils gagnent à deux, ils vont aussi pouvoir perdre à deux. La chute de l’un entraînera donc la chute de l’autre. Au conseil, celui qui recevra le plus de voix conte lui sera éliminé et entraînera dans sa chute son binôme. En clair il y aura 2 éliminés ce soir.

Et comme si cela ne suffisait pas, les armes secrètes vont de nouveau jouer les trouble-fêtes et créer la surprise !

Le grand huit des émotions, c’est ce vendredi 7 mai 2021 dès 21h05 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

