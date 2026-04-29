Un Si Grand Soleil Spoiler : Nathalie face à Jeanne, Jérémy lié à un meurtre ! (épisode du 2 mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1914 du 2 mai 2026 – Jeanne Beaulieu va être mise en examen et placée en détention suite à ses aveux pour le meurtre de son frère, Henri, dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, alors qu’elle va être transférée en prison, Jeanne croise Nathalie au commissariat.











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Nathalie essaie de parler à sa demi-soeur mais celle-ci est toujours autant remontée et refuse tout dialogue. Elle lui dit que l’argent de l’héritage va lui porter malheur ! Nathalie est sous le choc face à la haine de Jeanne à son encontre alors qu’elles ne se connaissent pas.

Pendant ce temps là, Alex interroge Lucas au sujet de la caméra placée chez Jeanne pour filmer ses aveux. Il assure n’avoir rien fait et Becker précise que cette affaire n’est pas une priorité. Alex laisse donc repartir Lucas, il n’y aura pas de suite.

Pendant ce temps là, c’est le retour de Jérémy. Alors que Becker l’invite à dîner, son neveu est mêlé à une affaire de meurtre ! En effet, le corps sans vie d’Isaure, maître de conférence à l’université, est retrouvé sur une plage. Et alors que sa famille ne croit pas que ça puisse être un suicide, Manu et Aude interrogent sa meilleure amie. Elle révèle qu’Isaure était depuis quelques temps en couple avec… Jérémy Loubet !



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