« Potiche » avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu ce soir sur France 3 (histoire et vidéo)

Ce soir l’excellent film « Potiche » de François Ozon – avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu dans les rôles principaux – est en mode rediffusion à partir de 21h05 sur France 3. Possibilité de voir le film streaming via la fonction direct de France.TV.



« Potiche » : l’histoire

En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un riche industriel Robert Pujol.

Il dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi désagréable et despote avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend pour une potiche.

À la suite d’une grève et d’une séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et se révèle à la surprise générale une femme de tête et d’action.



Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos en pleine forme, tout se complique…

Le saviez-vous ?

– Box office : Ce film a rencontré un beau succès en salles avec pas moins de 2.3 millions de spectateurs

– Apprécié, mais…. Nominé trois fois lors de la 43ème cérémonie des César du Cinéma (César de la meilleure actrice pour Catherine Deneuve, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Karin Viard et César de la meilleure adaptation), il en est pourtant reparti bredouille.

– Cette absence de récompense avait été l’occasion d’un gros coup de gueule de la part de Catherine Deneuve à l’encontre les organisateurs et sur le déroulement des votes.

Bande-annonce : vidéo

(Re)découvrez maintenant la bande-annonce officielle du film

« Potiche » avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu.. c’est en mode rediffusion et c’est ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.TV

