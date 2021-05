Demain nous appartient spoiler : Louise prête à quitter Sète (VIDEO)

5 ( 7 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – La semaine débute et elle s’annonce compliquée pour Louise dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’elle se sent en danger, Louise va empêcher ses enfants d’aller au lycée et les garder avec elle le temps de préparer leur départ…



Dans quelques jours, Louise annonce à ses enfants que c’est fini avec Bart et qu’ils vont partir prendre un nouveau départ en Guadeloupe !



Louise provoque la colère de ses enfants en leur annonçant qu’ils vont partir s’installer en Guadeloupe. Refusant de répondre davantage à leurs questions, elle quitte l’appartement en prenant bien soin de les enfermer à clés.

Demain nous appartient spoiler Louise, Aurélien et Mathilde vont quitter Sète



