Demain nous appartient spoilers : l’enquête piétine, Ben et Solenne face à la vérité, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 17 au 21 mai)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 17 au 21 mai 2021 – Alors que le week-end commence, vous êtes accro à « Demain nous appartient » et impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien ? Si tel est le cas, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’enquête sur la disparition de Clémentine.



En effet, la police va avoir plusieurs pistes mais l’enquête piétine… Clémentine reste introuvable alors que Sacha est sous pression ! Il ne va pas hésiter à gifler Solenne et la vie de famille va devenir invivable !

Ben et Solenne comprennent que c’est leur père qui a pioché dans la cagnotte de l’opération et sont très remontés. Et alors que Gaspard est chez Solenne, Sacha rentre à l’appartement ! La vérité va pouvoir éclater et tout le monde va être sous le choc.



Quant à Georges, Martin va lui proposer un nouveau poste. En effet, une police scientifique va prochainement arriver à Sète et Martin propose à Georges le poste de directeur !

De leur côté, les Daunier s’installent dans leur villa. Mais rien ne se passe comme prévu…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 17 au 21 mai 2021

Lundi 17 mai (épisode 927) : De nouveaux éléments inquiétants parviennent à la police de Sète, qui lance un appel à témoin. Ces interrogatoires font ressortir les inquiétudes des habitants qui ont du mal à dévoiler leurs secrets. Martin fait une offre à Georges qu’il ne peut refuser. Maud veut intégrer une banda.

Mardi 18 mai (épisode 928) : Sacha doit faire face à de nouveaux imprévus qui pourraient avoir de lourdes conséquences sur sa vie. Au même moment, ses proches prennent connaissance de ses agissements lorsque la police de Sète explore de nouvelles pistes. Victoire et Karim ont un plan pour convaincre Georges d’accepter une proposition de poste. Maud stresse pour son audition.

Mercredi 19 mai (épisode 929) : Tandis que les recherches continuent et pèsent sur le moral des Girard, Ben et Solenne demandent à Sacha de réparer ses erreurs. A l’écart de la ville, la police a besoin d’aide et va chercher des réponses auprès de témoins potentiels. Aurore est victime d’un piratage informatique. Les Daunier emménagent dans leur nouvelle maison.

Jeudi 20 mai (épisode 930) : Les recherches se compliquent et les interrogatoires piétinent au commissariat de Sète. Sacha doit s’occuper de ses proches qui ont du mal à tenir la pression. Il décide donc de prendre les choses en main. Louise a l’impression d’être suivie. Sara avoue à Aurore que Roxane ne l’aidera pas.

Vendredi 21 mai (épisode 931) : Chez les Girard, tout le monde accuse le coup. Mais Tristan, lui, décide de ne plus se laisser faire. Au commissariat, la police s’appuie sur des pistes bancales et craint de ne pas pouvoir mener l’enquête à bien. Hadrien et Sofia débutent leur plan diabolique. Louise angoisse à l’idée d’être toujours suivie.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la semaine du 17 au 21 mai

Et on vous propose de découvrir tout ça en images avec un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

