Ici tout commence spoilers : Salomé avance, Greg et Eliott au bord de la rupture, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 17 au 21 mai)

4.3 ( 7 )



Annonces





Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 17 au 21 mai 2021 – C’est le début du week-end et comme tous les samedis, si vous êtes accro au feuilleton quotidien « Ici tout commence » et impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Annonces



Annonces

On peut vous dire que la semaine va être agitée pour Mehdi !



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, alors que sa maladie s’approche du stade final, Teyssier veut le virer de l’institut et sa mère va débarquer avec la ferme intention de le ramener à la maison ! Mais Hortense n’a pas dit son dernier mot et est bien décidée à redonner le sourire à celui qu’elle aime.

Quant à Greg et Eliott, ils sont au bord de la rupture. Eliott ne supporte plus sa relation avec Lilian et lui fait des crises de jalousie…



Annonces





Et de son côté, Salomé va enfin rencontrer sa mère.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 17 au 21 mai 2021

Lundi 17 mai (épisode 141) : Antoine confie son dilemme à Rose. De son côté, Mehdi doit faire face à sa famille. Kelly s’enferme dans ses mensonges alors que Salomé s’interroge sur une rencontre mystérieuse. En cuisine, Lionel assume ses choix malgré l’avis de Greg.

Mardi 18 mai (épisode 142) : Le moral de Mehdi est au plus bas, mais Hortense a une idée pour lui redonner goût à la vie. Kelly décide de faire les choses à sa manière malgré l’avis de Laetitia tandis que Salomé fait des découvertes sur son passé. Au Double A, un client difficile pousse Lisandro à bout.

Mercredi 19 mai (épisode 143) : Mehdi fait une révélation fracassante en plein live Instagram. L’institut est sous le choc. Mécontent, Teyssier impose un défi de taille à Rose et Antoine. Salomé se confie à Laetitia et décide de prendre les choses en main.

Jeudi 20 mai (épisode 144) : Mehdi décide de désobéir à Teyssier. Des élèves adoptent le parti pris de lui venir en aide. Déboussolé, Greg prend une décision radicale. Rose et Antoine font preuve de ténacité et obtiennent le respect de Teyssier.

Vendredi 21 mai (épisode 145) : Mehdi, toujours soutenu par Hortense, fait preuve d’acharnement alors que sa mère est préoccupée par son état de santé. Teyssier fait une proposition à Mehdi qu’il ne peut qu’accepter. Eliott et Greg sont dans la tourmente. Anaïs et Lisandro tombent en panne de voiture.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 17 au 21 mai 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés