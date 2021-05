« Échappées belles » du 15 mai 2021 : ce soir cap sur Zanzibar et la Tanzanie

4.1 ( 9 )



« Échappées belles » du 15 mai 2021. Ce soir dès 20h50 sur France 5 cap sur Zanzibar et la Tanzanie dans le magazine de France 5 « Échappées belles ». Au programme des paysages à couper le souffle, des animaux aussi majestueux qu’impressionnants et de nombreux partages d’expériences entre Jérôme Pitorin et nos hôtes.



« Échappées belles » du 15 mai 2021 : demandez le programme

Dans ce numéro inédit Jérôme Pitorin va nous faire découvrir les décors époustouflants de l’île de Zanzibar pour ensuite rejoindre la Tanzanie et le parc national du Serengeti…

La Tanzanie est un sanctuaire sauvage, avec des paysages à couper le souffle et une faune d’une incroyable richesse. En pénétrant dans les villages, hors des sentiers battus, se dévoile un tout autre visage. De son côté, avec son architecture, ses fermes d’épices et ses plages de sable blanc, l’archipel de Zanzibar est une destination incontournable.



Besoin d’évasion ? Alors rendez-vous sans faute ce soir dès 20h55 sur France 5 et France.TV.

