« Hawaii 5-0 » du 8 mai 2021 : ce soir l’épisode inédit « Loa’a pono ka ‘iole i ka punana » sur M6

« Hawaii 5-0 » du 8 mai 2021. Ce soir encore, et comme chaque samedi soir, le commandant Steven Mcgarrett et son équipe vous donnent rendez-vous sur M6 pour la suite de la saison 10 de « Hawaii 5-0 ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et en replay sur 6PLAY.



Et ce soir vous verrez que les choses vont mal tourner pour Adam, qui va s’aventurer dans de mystérieuses affaires.

« Hawaii 5-0 » du 8 mai 2021 : ce soir l’épisode inédit « Loa’a pono ka ‘iole i ka punana »

Saison 10 – épisode 13 : Loa’a pono ka ‘iole i ka punana

Grover s’associe au chef de la sécurité d’un club de golf lorsqu’un meurtre est commis dans la chambre cryogénique de l’établissement. McGarrett joue le médiateur entre Danny et le père d’un garçon qui a harcelé son fils à l’école…



"Vous serez mes yeux et mes oreilles" 😲

Les choses vont mal tourner pour Adam, qui s'aventure dans de mystérieuses affaires.

Cet épisode sera suivi dès 21H50 de 5 épisodes en rediffusion :

– Saison 8 – épisode 6 : Mohala I Ka Wai Ka Maka O Ka Pua

– Saison 8 – épisode 7 : Kau Ka ‘Onohi Ali’i I Luna

– Saison 6 – épisode 11 : Kuleana

– Saison 6 – épisode 12 : Ua ola loko i ke aloha

– Saison 2 – épisode 22 : Ua hopu

Menez l’enquête avec les équipes de « Hawaii 5-0 » ce soir sur M6.

