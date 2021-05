Ici tout commence spoilers : Constance prête à parler, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 10 au 14 mai)

4 ( 8 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 10 au 14 mai 2021 – Le week-end commence et comme chaque samedi, si vous êtes fan de la série de TF1 « Ici tout commence » et curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être riche en rebondissements du côté de Salomé !



En effet, si Constance annonce à Teyssier qu’ils n’ont plus le choix et qu’elle doit dire la vérité à ses enfants, ce n’est pas ce qu’ils pensent. Constance n’est pas la mère de Salomé et pour les Teyssier, l’heure est au recueillement.

De son côté, Laetitia cache des choses et demande à Kelly d’effacer les preuves. Mais en fin de semaine, Maxime pousse Kelly à dire la vérité à Salomé… Au plus mal après trop de mensonges, Salomé va-t-elle accepter de l’écouter ?



De son côté, Eliott commence à regretter d’avoir poussé Greg à rencontrer d’autres hommes. Il a remis ça avec Lilian et Eliott comprend qu’il commence à avoir des sentiments pour lui !…

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 10 au 14 mai 2021

Lundi 10 mai (épisode 136) : Théo raconte sa découverte à Charlène. De son côté, Salomé trouve un mot dans son casier, obligeant Maxime à tout avouer. Au Double A, Anaïs doit remplacer Lisandro, mal en point. Lionel aide Greg à prendre une décision.

Mardi 11 mai (épisode 137) : Teyssier s’en prend violemment à Maxime. Acculée, Constance décide de tout révéler à ses enfants. Soucieux de sa relation, Eliott veut revenir sur sa décision. Anaïs est partagée entre son cœur et sa raison.

Mercredi 12 mai (épisode 138) : La famille Teyssier se recueille tandis que Laetitia demande à Kelly de se débarrasser de toutes les preuves. En cuisine, Olivia utilise une technique extrême pour intéresser ses élèves. Hortense emmène Mehdi en promenade pour lui changer les idées.

Jeudi 13 mai (épisode 139) : Laetitia et Kelly sont dans de beaux draps. Après avoir été menée en bateau, Salomé apprend une nouvelle qui la bouleverse. Hortense s’inquiète pour Mehdi, qui est au plus mal. Jérémy fait son retour à L’institut.

Vendredi 14 mai (épisode 140) : Anéantie par les mensonges, Salomé ne veut plus rien entendre. Maxime pousse Kelly à dire toute la vérité à Salomé. Hortense décide de soutenir Mehdi coûte que coûte. Le duo formé par Ludivine et Jérémy ne laisse pas indifférent.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 10 au 14 mai 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

