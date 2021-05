« HPI » du 13 mai 2021 : les deux épisodes inédits de ce soir

4.7 ( 14 )



« HPI » du 13 mai 2021. Toujours plus haut, toujours plus fort. La semaine dernière « HPI » a encore tout explosé sur son passage battant son propre record d’audience et faisant exploser les chiffres du replay. Aucune raison pour que le succès ne soit pas au rendez-vous de cette 3ème soirée.



Pour mémoire « HPI » suit les aventures de Morgane, une mère célibataire et femme de ménage à priori comme les autres. Sauf que son QI est tellement supérieur à la moyenne que la police s’y intéresse de très près. Et c’est comme ça qu’elle est amenée à collaborer avec la brigade criminelle !

Au casting : Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Marie Denarnaud ou bien encore Bruno Sanches…

« HPI » du 13 mai 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

Tel maître, tel chien

Avec la confirmation de la mort naturelle de Romain, Morgane doit vivre son deuil à rebours. C’est alors qu’Emilien Kerr est retrouvé dans un parking, étouffé à l’aide d’un sac plastique. Envoyé à l’hôpital en catastrophe, les intentions de l’agresseur et le manque de suspects crédibles brouillent les pistes. Mais a-t-on vraiment essayé de tuer Emilien Kerr ? Morgane se le demande… Et si ce n’est pas le cas, pourquoi se donner tant de mal pour l’envoyer à l’hôpital toujours vivant ? Morgane et Karadec vont tenter de le découvrir en fouillant dans le passé d’une victime aux portes de la mort.



Avec la participation de Rufus (Henri)

Hep et Soja

Libérée du fantôme de Romain, Morgane a bien pris ses marques dans la police. Et même trop pour Karadec, dont elle parasite même les rêves. Il doit pourtant se concentrer sur le meurtre d’Alex Viniali, retrouvé assassiné dans un vestiaire de football. Et c’est peut-être le foot justement qui a conduit à la mort ce père de famille exemplaire. Car Alex Viniali faisait partie d’un groupe de supporters lillois particulièrement violents… Accompagnée de sa fille, Théa, venue faire un stage à la DIPJ, Morgane se réjouit de pouvoir mettre son nez dans un univers trop souvent réservé aux hommes, celui des supporters ! Karadec un peu moins…

Avec la participation de Michèle Moretti (Agnès Alvaro)

Enorme carton d’audience en 2ème semaine

Après un lancement canon il y a 15 jours, la série a fait encore mieux la semaine dernière. En moyenne les deux épisodes ont ainsi réuni 10.02 millions de téléspectateurs (11 millions en pointe) soit 42.3% du public présent devant son poste de télévision. La série en a profité pour signer le record d’audience d’une fiction depuis mars 2007.

SUCCES PHENOMENAL pour la série #HPI qui établit un nouveau record sur la fiction française Avec un score de :

📌10.5 M de tvsp. et un pic à 11 M (record depuis mars 2007 avec Joséphine Ange Gardien) Et une PdA de :

🔴48% sur les FRDA-50

🔴45% sur les 15-24 ans Rdv jeudi🔥 pic.twitter.com/f7bmAiQNTw — TF1 Pro (@TF1Pro) May 7, 2021

