Un si grand soleil : Ludo humilié, l’enquête avance, ce qui vous attend jeudi 13 mai (épisode n°644 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre épisode inédit de « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°644 qui sera diffusé le jeudi 13 mai, Ludo va se sentir profondément humilié…



En effet, alors qu’il a passé la nuit avec Laetitia, il remet le prêt de Maryline sur le tapis. Laetitia pense qu’il a couché avec elle juste pour ça mais lui demande quand même de lui donner ses documents pour le dossier.

Plus tard, Laetitia contacte Ludo pour l’informer que le prêt est refusé. Mais elle lui propose une autre solution : elle a une amie qui a du mal à se remettre d’une rupture douloureuse qui aurait besoin de « ses services » ! Ludo est sous le choc quand il comprend qu’elle le prend pour un gigolo.



Ludo appelle Lucille pour lui raconter. Son amie lui conseille de profiter de son célibat sans penser à ses principes. Et quand Ludo voit la détresse de Maryline qui n’a plus d’espoir, Ludo décide de contacter la copine de Laetitia, Alix…

Quant à Yann, son enquête avance. En effet, Akim a identifié de connaissances de Maria à la Grande Motte : son cousin Jean Paul et une collègue d de travail Eloïse. Yann et Elise retrouvent Eloïse et la place en garde à vue.

De son côté, Billie est toujours aussi agressive envers Enzo. Il essaie de lui tendre la main et veut l’aider mais Billie lui demande de la laisser tranquille.

Rendez-vous jeudi 13 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

