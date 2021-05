« Show Me Your Voice » du jeudi 13 mai 2021 : ce soir l’épisode 2 avec Chimène Badi

4.7 ( 15 )



« Show Me Your Voice » du jeudi 13 mai 2021. Ce soir sur M6 Issa Doumbia vous donne rendez-vous dès 21h05 pour l’épisode n°2 du jeu musical « Show Me Your Voice ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay sur 6PLAY.



Dans ce jeu musical spectaculaire et hors du commun, un binôme de joueurs anonymes doit démasquer les mauvais des bons chanteurs parmi 9 candidats mystères.

Aidés par une bande de célébrités les 2 joueurs doivent mener l’enquête tout au long de la soirée.

Leur but : éliminer les casseroles et surtout espérer choisir un bon chanteur lors du duo final avec notre chanteur invité. À la clef : 20 000 euros !



« Show Me Your Voice » du jeudi 13 mai 2021 : experts et invités de ce soir

Seront présents pour ce deuxième: Éric Antoine, Hélène Ségara, Élodie Gossuin et Booder – ainsi que Chimène Badi en chanteuse invitée.

Au programme du stress, de l’émotion et des gros coups de bluff que nos experts n’avaient même pas vu venir !

"À vous de démêler le vrai du faux !" 🤔

Jeudi à 21.05 c'est le retour de #ShowMeYourVoice, le jeu musical phénomène présenté par Issa Doumbia pic.twitter.com/ROVFxyzJQR — M6 (@M6) May 10, 2021

Nouveau succès d’audience ?

Le 22 avril dernier, M6 a proposé le premier numéro de l’émission. Un lancement salué par 2.21 millions de curieux soit 10.4% du public présent devant son poste de télévision. Et si M6 n’a pas décroché la première place des audiences ce soir-là, la chaîne était toutefois leader auprès femmes de moins de 50 ans responsables des achats (pda 20.5%) et auprès du public jeune avec jusqu’à 35% de pda auprès des enfants…

.@M6 #Audiences #ShowMeYourVoice présenté par #IssaDoumbia 💪M6 net leader auprès des FRDA-50 et des -50 ans 🎤21% auprès des FRDA-50

🎵20% auprès des -50 ans

🕺28% 25-34 ans

🤩24% auprès des FRDA avec enfant

🧒35% auprès des enfants

📍2,2 M tlsp (pic à 2,5 M) pic.twitter.com/OnqU0mnA5M — M6Pro (@M6pro) April 23, 2021

Nouveau succès d’audience en vue ce soir ?

En attendant de connaître les chiffres, ce soir dans « Show Me Your Voice » tous les imposteurs seront là pour vous balader… Alors serez-vous en mesure de démasquer les bons des mauvais chanteurs ?

Rendez-vous dès 21h05 sur M6 pour la première de « Show Me Your Voice » !

