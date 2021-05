Ici tout commence du 14 mai : Salomé ne croit pas Laetitia (résumé + vidéo épisode 140)

5 ( 1 )



Ici tout commence du 14 mai, résumé et vidéo de l’épisode 140 – Après les multiples mensonges, Salomé ne croit pas Laetitia ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle ne sait plus à qui se fier et comme Kelly lui a avoué que Laetitia passe son temps à mentir, elle ne sait plus si elle doit la croire quand elle affirme être sa soeur… Mais Maxime pense que sa version se tient.



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 140

Déçue par les mensonges de Laetitia, Salomé ne la croit plus et ne veut plus rien avoir à faire avec elle, quand bien même elle seraient soeurs. Célia hallucine de voir Jérémy en photo avec Ludivine. Kelly veut transmettre un message à Salomé par l’intermédiaire de Maxime.

Maxime pousse Kelly à dire toute la vérité à Salomé. Hortense décide de soutenir Mehdi coûte que coûte. Le duo formé par Ludivine et Jérémy ne laisse pas indifférent.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 140 du 14 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

