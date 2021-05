Plus belle la vie : ce soir, Revel fait chanter Arthur (résumé + vidéo épisode 4280 PBLV du 14 mai 2021)

4.7 ( 7 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4280 du vendredi 14 mai 2021 – Xavier Revel va faire chanter Arthur ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, il tente de faire pression sur lui par rapport à son père afin d’innocenter Elsa et la faire sortir de prison…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4280

Revel improvise face à Colbert. Cette dernière pense qu’il fait un burn out. Alors que Revel et Karim tournent autour d’une partie de l’adresse qui était mentionnée dans le dossier du bureau de Colbert, ils aperçoivent Kevin faire le guet. Ils s’approchent donc du but et de la planque de Simonin. Abdel marque des points auprès de Nisma en lui proposant de fêter la fin de ramadan. La jeune femme va à la ferme et convainc Alison de rentrer à la maison pour fêter l’Aïd tous ensemble…



Victoire a encore des sentiments pour Vidal et il vaut mieux qu’elle se tienne éloignée de lui pour se protéger. Idem pour Vidal qui a encore des sentiments pour la jeune femme. De son côté, Claire, sans savoir de qui il s’agit, conseille au médecin de lutter contre ses sentiments pour se protéger…

Nathan ne se décourage pas quand Sabrina lui dit qu’elle ne l’aimera jamais comme lui il l’aime. De son côté, Rochat est inquiet pour Nathan et en parle à Barbara…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4280 du 14 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

