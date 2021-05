Ici tout commence du 7 mai : Constance mal à l’aise (résumé + vidéo épisode 135)

5 ( 3 )



Ici tout commence du 7 mai, résumé et vidéo de l’épisode 135 – Théo a des doutes et décide de confronter sa mère ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, il décide d’interroger Constance et elle semble vraiment mal à l’aise…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 135

La découverte de Maxime renforce les soupçons de Théo. Il demande à sa mère si elle n’a jamais voulu un 3ème enfant et pourquoi son bracelet a été retrouvé dans la serre. Mal à l’aise, Constance réagit très mal à cette confrontation. Pendant ce temps là, Salomé remarque que Maxime est préoccupé et furieuse, elle le confronte sur ses agissements…

Mehdi réalise qu’il est couvert d’hématomes et décide de prendre ses distances avec Hortense. Du coup, Hortense s’inquiète du comportement de Mehdi. En cours de mixologie, Lisandro sépare le binôme formé par Anaïs et Enzo.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 135 du 7 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

